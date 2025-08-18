präsentiert von WUNDERWEIB.de
Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Ratte

Kimberly Harfst
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen
Aus der Serie: Das chinesische Monatshoroskop im September 2025: Ihre Chancen für Liebe, Beruf und Gesundheit

Entdecken Sie, was der September 2025 für Sie bereithält, liebe Ratte. Vielleicht wartet eine überraschende Wendung auf Sie!

Das Sternzeichen Ratten vor einer Berglandschaft
Foto: Collage mit Janoka82/iStock und Astrowoche.de
Liebe

Singles knüpfen spannende Kontakte, aus denen sich in den nächsten Monaten mehr entwickeln kann. Vergebene Ratten umgarnen Ihr Herzblatt mit reichlich Charme und genießen harmonische Wochen. Auch das Miteinander mit Freund*innen und der Familie verläuft harmonisch, Missverständnisse lösen sich fast wie von selbst auf.

Beruf

Sie bringen sich sehr engagiert ein und können dadurch mit reichlich Anerkennung und vielleicht sogar neuen Chancen rechnen. Ihre positive Ausstrahlung bewirkt, dass Teamarbeit besonders gut gelingt und sich Ihnen neue Türen öffnen.

Gesundheit

Sie fühlen sich rundum wohl und sprühen nur so vor Energie. Kleine Beschwerden verschwinden jetzt ganz schnell, und Ihr Wohlbefinden steigt von Woche zu Woche. Dank Ihres großen Tatendrangs genießen Sie es, aktiv zu sein, und haben Freude an Sport und gemeinsamen Unternehmungen mit anderen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Janoka82/iStock und Astrowoche.de

