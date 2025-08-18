Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Ratte
Entdecken Sie, was der September 2025 für Sie bereithält, liebe Ratte. Vielleicht wartet eine überraschende Wendung auf Sie!
Liebe
Singles knüpfen spannende Kontakte, aus denen sich in den nächsten Monaten mehr entwickeln kann. Vergebene Ratten umgarnen Ihr Herzblatt mit reichlich Charme und genießen harmonische Wochen. Auch das Miteinander mit Freund*innen und der Familie verläuft harmonisch, Missverständnisse lösen sich fast wie von selbst auf.
Beruf
Sie bringen sich sehr engagiert ein und können dadurch mit reichlich Anerkennung und vielleicht sogar neuen Chancen rechnen. Ihre positive Ausstrahlung bewirkt, dass Teamarbeit besonders gut gelingt und sich Ihnen neue Türen öffnen.
Gesundheit
Sie fühlen sich rundum wohl und sprühen nur so vor Energie. Kleine Beschwerden verschwinden jetzt ganz schnell, und Ihr Wohlbefinden steigt von Woche zu Woche. Dank Ihres großen Tatendrangs genießen Sie es, aktiv zu sein, und haben Freude an Sport und gemeinsamen Unternehmungen mit anderen.
