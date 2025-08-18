Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Büffel
Sind Sie gespannt, wie sich Ihr Alltag im September gestaltet, lieber Büffel? Das chinesische Monatshoroskop weiß mehr.
Liebe
In der Partnerschaft finden Büffel Unterstützung und Verständnis. Ihr Herzblatt steht Ihnen bedingungslos zur Seite und spendet Kraft in schwierigen Momenten. Das festigt Ihre Beziehung und das Vertrauen für einander. Single-Büffel finden Unterstützung im Freundeskreis. Gut möglich, dass Sie sich in eine nahestehende Person jetzt sogar verlieben.
Beruf
Im Job kommen im September einige Herausforderungen auf Sie zu. Mit Hinblick auf das näher rückende Jahresende gibt es noch zahlreiche offene Projekte und Aufgaben, die Sie erledigen müssen. Doch keine Sorge, Sie schaffen es, klug zu planen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Ihr Durchhaltevermögen wird mit Erfolg belohnt und es könnte eine neue Karrierechance warten.
Gesundheit
Gesundheitlich sind Büffel etwas ausgelaugt und benötigen dringend mehr Erholungspausen. Gönnen Sie sich unbedingt die Zeit, Ihre Akkus aufzuladen und planen Sie regelmäßige Auszeiten ein. Dann sammeln Sie nach und nach wieder mehr Energie.
