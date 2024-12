Das chinesische Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Pferd

Ist die Seele gesund, ist der ganze Mensch gesund. So gesehen haben Sie laut Ihres chinesischen Winterhoroskops nichts Ernsthaftes zu befürchten. Gerade Sie neigen ja dazu, Probleme von außen nach innen zu verfrachten. Sie grübeln, zweifeln, kämpfen alle Spannungen im Herzen aus. Aber in den Wintermonaten verläuft Ihr Seelenleben in ruhigen, klaren Bahnen.