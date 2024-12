Das chinesische Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Schlange

Auf gleicher Augenhöhe und so sensibel wie Sie selbst: So muss der Mensch sein, mit dem Sie das Leben teilen. Ende Dezember bis Mitte Januar und Anfang März stehen die Aussichten sehr gut, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ihre geheimnisvolle Aura fasziniert vor allem einen Tiger und auch einen Büffel. Singles könnten von einer unerwarteten, intensiven Begegnung überrascht werden. Seien Sie bereit, sich auf tiefgründige Gespräche einzulassen.