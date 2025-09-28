Diese 3 Sternzeichen dürfen sich ab dem 29.09.2025 auf eine Woche voller Liebeszauber freuen!
Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 29.09.2025 unter romantischen und sinnlichen Einflüssen in den Oktober.
Wir starten in der neuen Woche in den Oktober. Und obwohl wir schon im Herbst angekommen sind, fliegen bei dem einen oder anderen Sternzeichen noch die Schmetterlinge durch den Bauch. Jetzt beginnt die sogenannte Cuffing-Season, in der es immer verlockender wird, sich mit seinem Schatz auf die Couch zu kuscheln, statt auszugehen und sich dem Trubel auszusetzen. Entweder haben Sie Ihr Herz schon an jemanden verschenkt oder eventuell sind Sie auch noch auf der Suche. So oder so liegt bei drei Sternzeichen in dieser Woche Liebeszauber in der Luft! Ihr Oktoberstart steht unter besonders sinnlichen und romantischen Sternen.
Widder fallen durch eine umwerfende Ausstrahlung auf
Das Licht der Herbstsonne schmeichelt Ihnen in dieser Woche sehr, lieber Widder. Ihre Ausstrahlung ist atemberaubend und so bleiben Sie nicht lange unbemerkt. Außerdem sorgt Ihr gesteigertes Selbstwertgefühl dafür, dass Sie Miesepetern einfach aus dem Weg gehen. Richtig so! Jetzt umgeben Sie sich nur mit Menschen, die Sie wertschätzen und Ihnen ein gutes Gefühl geben. Mit Ihrem*Ihrer Partner*in zum Beispiel! Planen Sie in dieser Woche auf jeden Fall eine Date-Night ein. Sie fühlen sich einander sehr nah und es könnte auch ein bisschen leidenschaftlich werden … Singles haben jetzt tolle Flirtchancen! Wenn Sie auf der Suche sind, dann sollten Sie Ihre Augen offen halten und einfach mal „Ja“ sagen, wenn jemand mit Ihnen ausgehen will.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Ihr unübersehbarer Charme kann Ihnen jetzt auch im beruflichen Kontext einige Vorteile verschaffen. Niemand wird Ihnen einen Wunsch abschlagen können.
Jungfrauen lassen die Liebe in ihr Herz
Sie haben großes Glück, liebe Jungfrau! Denn Sie werden geliebt und bewundert – und das auch zurecht. In dieser Woche spüren Sie, wie viele Menschen froh darüber sind, Sie in ihrem Leben zu haben. Was für ein tolles Gefühl! Sie sind Single? Zum Glück gibt es ja nicht nur die romantische Liebe! Auch die Verbundenheit mit der Familie oder das Vertrauen in einer Freundschaft sind gemeint. Falls Sie allerdings gerne eine Beziehung hätten, könnten die Sterne Ihren Wunsch in dieser Woche erhören! Eventuell ist Ihr Herzensmensch näher, als Sie dachten … Für vergebene Jungfrauen ist jetzt ein wundervoller Moment, um ihrem Schatz zu zeigen, wie wichtig er Ihnen ist! Die drei magischen Worte kann man schließlich gar nicht oft genug sagen oder hören.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Als sehr rationales Zeichen kommen die Emotionen bei Ihnen manchmal ein wenig zu kurz. Jetzt sollte nicht Ihr Kopf, sondern Ihr Herz mal das Ruder übernehmen!
Stiere sehnen sich nach Liebe und Verbundenheit
Sie sind und bleiben eine hoffnungslose*r Romantiker*in, lieber Stier! Und mit der gemütlichen Herbststimmung kommt bei Ihnen in jedem Jahr auch die Liebessehnsucht. Wenn Sie in einer Partnerschaft sind, bedeutet das, dass Sie jetzt so viel Zeit wie möglich mit Ihrem Schatz verbringen wollen. Dabei geht es nicht nur um Zweisamkeit in Ihrem kuscheligen Zuhause, sondern sehr wohl auch um gemeinsame Unternehmungen. Als Single sind Sie nun entweder vollkommen zufrieden damit, möglichst viel Zeit mit Ihren Freund*innen zu verbringen, oder aber Sie sind auf der Suche nach mehr … Wenn das so ist, dann sollten Sie jetzt mutig sein und Ihren Schwarm einfach mal nach einem Date fragen! Was soll schon passieren?
Der Tipp der Sterne für die Woche: Haben Sie schon mal über Online-Dating nachgedacht? Auch wenn Sie skeptisch sind, lohnt es sich vielleicht, dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
