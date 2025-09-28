Diese 3 Sternzeichen dürfen sich ab dem 29.09.2025 auf eine Woche voller Liebeszauber freuen!

Das Licht der Herbstsonne schmeichelt Ihnen in dieser Woche sehr, lieber Widder. Ihre Ausstrahlung ist atemberaubend und so bleiben Sie nicht lange unbemerkt. Außerdem sorgt Ihr gesteigertes Selbstwertgefühl dafür, dass Sie Miesepetern einfach aus dem Weg gehen. Richtig so! Jetzt umgeben Sie sich nur mit Menschen, die Sie wertschätzen und Ihnen ein gutes Gefühl geben. Mit Ihrem*Ihrer Partner*in zum Beispiel! Planen Sie in dieser Woche auf jeden Fall eine Date-Night ein. Sie fühlen sich einander sehr nah und es könnte auch ein bisschen leidenschaftlich werden … Singles haben jetzt tolle Flirtchancen! Wenn Sie auf der Suche sind, dann sollten Sie Ihre Augen offen halten und einfach mal „Ja“ sagen, wenn jemand mit Ihnen ausgehen will.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Ihr unübersehbarer Charme kann Ihnen jetzt auch im beruflichen Kontext einige Vorteile verschaffen. Niemand wird Ihnen einen Wunsch abschlagen können.