Das Engeltarot für das Sternzeichen Löwe für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Die Engeltarotkarte für Löwen verrät, was Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025 erwartet!
Anael – Leidenschaft
Erzengel Anael beschert Ihnen die Chance auf neue Energie und bündelt Ihre Leidenschaft: Brechen Sie festgefahrene Strukturen auf, versuchen Sie mal etwas Neues. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich, es wird sich lohnen. Aggressionen und zu viel Stolz lösen sich plötzlich in Wohlgefallen auf. In der Liebe werden Streitigkeiten beendet. Blockaden und Intoleranz werden sich in nichts auflösen.
