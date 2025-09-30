Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den schönsten, goldenen Oktober!

Der Oktober bringt frischen Wind in das Leben des chinesischen Sternzeichens Hase. Besonders im Job können sich jetzt neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten auftun. Wenn Sie sich trauen, Ihre Ziele selbstbewusst zu verfolgen, ergeben sich wunderbare Chancen. Das sorgt nicht nur für mehr Zufriedenheit, auch Ihre Finanzen verbessern sich dadurch und Sie können sich wieder vermehrt den schönen Dingen des Lebens widmen. Etwa der Liebe.

Denn auch in Liebesangelegenheiten stehen die Zeichen auf Erfolg. Der Oktober bringt Glücksgefühle, Harmonie und Geborgenheit. Trauen Sie sich, Ihre Gefühle offen anzusprechen. Das kommt gut an und schafft noch mehr Vertrauen.

Extra-Tipp für einen schönen Oktober: Gehen Sie raus, unternehmen Sie etwas mit Ihren Liebsten. Das stärkt nicht nur Ihre Beziehungen, es schenkt Ihnen auch Kraft. So können Sie mit einer Extraportion Energie im Oktober durchstarten.