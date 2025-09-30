Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den schönsten, goldenen Oktober!
Ob im Beruf oder in der Liebe: Für vier chinesische Sternzeichen wird der Oktober im wahrsten Sinne golden.
Im Oktober erreicht der Herbst seinen Höhepunkt: Bunte Naturspektakel, goldenes Licht und ein wunderschönes Gefühl der Geborgenheit und Wärme erfüllt die Luft. Vier chinesische Sternzeichen profitieren besonders von der wohligen Herbst-Energie. Für sie hält der Oktober tolle Chancen und Glücksmomente bereit. Was die vier glücklichen Sternzeichen im Detail erwartet, lesen Sie hier.
Ihr chinesisches Sternzeichen ist nicht dabei? Erfahren Sie in unserem Oktober-Monatshoroskop für alle chinesischen Sternzeichen, was Sie in diesem Monat erwartet.
Für Hasen öffnen sich neue Türen
Der Oktober bringt frischen Wind in das Leben des chinesischen Sternzeichens Hase. Besonders im Job können sich jetzt neue, bisher ungeahnte Möglichkeiten auftun. Wenn Sie sich trauen, Ihre Ziele selbstbewusst zu verfolgen, ergeben sich wunderbare Chancen. Das sorgt nicht nur für mehr Zufriedenheit, auch Ihre Finanzen verbessern sich dadurch und Sie können sich wieder vermehrt den schönen Dingen des Lebens widmen. Etwa der Liebe.
Denn auch in Liebesangelegenheiten stehen die Zeichen auf Erfolg. Der Oktober bringt Glücksgefühle, Harmonie und Geborgenheit. Trauen Sie sich, Ihre Gefühle offen anzusprechen. Das kommt gut an und schafft noch mehr Vertrauen.
Extra-Tipp für einen schönen Oktober: Gehen Sie raus, unternehmen Sie etwas mit Ihren Liebsten. Das stärkt nicht nur Ihre Beziehungen, es schenkt Ihnen auch Kraft. So können Sie mit einer Extraportion Energie im Oktober durchstarten.
Goldener Liebesherbst für Pferde
Wenn die bunten Blätter im goldenen Herbst in den schönsten Farben strahlen und das warme Licht der herbstlichen Sonne für eine besonders wohlige Atmosphäre sorgt, entfacht das Feuer der Liebe in Ihnen, liebes Pferd. Freuen Sie sich auf Herzklopfen, aufregende Flirts und innige Momente. Sowohl Singles als auch vergebene Pferde können mit Erneuerungen in Liebesangelegenheiten rechnen.
Das liegt vor allem an Ihrer einzigartigen Ausstrahlung. Und das kommt Ihnen auch im Beruf zugute. Mit Ihrer einfühlsamen, positiven Art kommen Sie im Oktober besonders gut an. Mit etwas Glück könnte sogar eine Beförderung an Ihre Tür anklopfen.
Extra-Tipp für einen schönen Oktober: Vertrauen Sie Ihrer innewohnenden Kraft. Wenn Sie ganz Sie selbst sind, werden Sie das Glück wie von selbst anziehen.
Ziegen stehen im Rampenlicht
Wenn es ein chinesisches Sternzeichen gibt, das im Oktober für Aufmerksamkeit sorgt, dann sind Sie es, liebe Ziege. Die frische Herbstluft schenkt Ihnen jetzt neue Lebensenergie und Sie strahlen mit der goldenen Herbstsonne um die Wette. Im Beruf punkten Sie mit Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen. Dank Ihrer einzigartigen Ausstrahlung kann Ihnen niemand etwas ausschlagen. Der Erfolg ist Ihnen in diesem Monat mehr als gewiss.
Gleiches gilt für Ihr Liebesleben. Wenn Sie einen Raum betreten, werden alle Augen auf Sie gerichtet sein, ob Sie wollen oder nicht. Im Oktober umgibt Sie einfach eine unwiderstehliche Aura. Freuen Sie sich über diese Aufmerksamkeit, Sie haben es verdient!
Extra-Tipp für einen schönen Oktober: Öffnen Sie sich für die Überraschungen, die das Leben für Sie bereithält. Die Menschen, die Sie jetzt kennenlernen, können eine besondere Rolle in Ihrem Leben einnehmen.
Für das Sternzeichen Schwein steht der Durchbruch bevor
Haben Sie lange auf ein Ziel hingearbeitet, liebes Schwein? Seien Sie sich sicher, die Mühen werden sich auszahlen. Und zwar viel schneller, als Sie vielleicht vermuten. Schon im Oktober könnte sich alles für Sie verändern. Was Sie auch anpacken, es wird Ihnen jetzt gelingen. Trauen Sie sich, Ihre Ziele kompromisslos zu verfolgen. Investitionen lohnen sich nun besonders.
Sie können darauf vertrauen, dass Ihnen im Oktober zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Türen geöffnet werden. Und wer weiß, hinter dieser Tür könnte nicht nur der berufliche Durchbruch warten, auch ein ganz besonderer Mensch könnte Ihnen nun begegnen. Also halten Sie die Augen offen. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als den Erfolg mit jemandem zu teilen.
Extra-Tipp für einen schönen Oktober: Achten Sie auf eine gesunde Ernährung. Bei so viel Trubel muss Ihr Immunsystem schließlich mithalten können.