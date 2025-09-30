Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: So schützen Sie jetzt Ihr Glück!

Es gibt Wochen, da versprechen uns die Sterne erst das Blaue vom Himmel und lassen uns dann im Regen stehen. Und genau so eine liegt jetzt leider vor Ihnen. Jupiter, der sonst so großzügige Glücksbringer, zeigt sich diese Woche von seiner unangenehmen Seite. Er flüstert Ihnen schmeichlerisch „Greif ruhig zu, du kannst nur gewinnen!“ zu. Doch sein scheinbar gut gemeinter Rat ist trügerisch. Spätestens am Donnerstag, wenn der Göttervater sich mit dem zwielichtigen Merkur streitet, kann sich das Glück ganz schnell zum Unglück wenden. Was bis dato wie eine goldene Chance aussah, entpuppt sich plötzlich als riskantes Spiel.

Merkur, der uns so oft die richtigen Worte in den Mund legt, ist in diesen Tagen auf seinem Weg durch die diplomatische Waage kein vertrauenswürdiger Ratgeber, sondern ein charmanter Spekulant. Er bringt Sie dazu, Ihre Möglichkeiten zu überschätzen, redet auch sehr riskante Unterfangen schön und drängt Sie, größer zu denken, als es gut für Sie ist. Zusammen mit Krebs-Jupiter verleitet er Sie dazu, in finanziellen Dingen über die Stränge zu schlagen. Vielleicht vertrauen Sie einem Versprechen, das nicht haltbar ist, oder Sie geben Geld aus, das Sie nicht haben. Die sonst so verlässliche Klarheit der Waage-Sonne wird von dieser Konstellation getrübt. Ein Vertrag, ein Angebot oder auch nur eine spontane Idee könnte Sie mehr kosten, als Sie ahnen.

