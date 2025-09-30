Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: So schützen Sie jetzt Ihr Glück!
Bewahren Sie Ihr Glück, denn die Sterne locken Sie mit leeren Versprechungen. So schützen Sie in dieser Woche Ihr Herz!
Haben wir nicht schon genug Probleme? Jetzt kommen plötzlich Sterne daher, die uns das Leben noch schwerer machen können. Vor allem, weil sie uns Versprechungen machen, die sie nicht halten können. Wir entbrennen in der Liebe in Leidenschaft und verglühen blitzschnell zu Asche. Wir glauben an den großen finanziellen Coup und stehen ganz schnell vor einem Desaster. Ein Merkur-Jupiter-Quadrat stellt uns solche Fallen. Die Frage der Woche lautet also: Wie können wir den Versuchungen dieser Sterne entgehen? Glücklicherweise gibt es einen Weg ...
Lesen Sie auch: Jahreshoroskop 2026: Liebe, Beruf und Gesundheit
Jupiter und Merkur fordern uns jetzt heraus
Es gibt Wochen, da versprechen uns die Sterne erst das Blaue vom Himmel und lassen uns dann im Regen stehen. Und genau so eine liegt jetzt leider vor Ihnen. Jupiter, der sonst so großzügige Glücksbringer, zeigt sich diese Woche von seiner unangenehmen Seite. Er flüstert Ihnen schmeichlerisch „Greif ruhig zu, du kannst nur gewinnen!“ zu. Doch sein scheinbar gut gemeinter Rat ist trügerisch. Spätestens am Donnerstag, wenn der Göttervater sich mit dem zwielichtigen Merkur streitet, kann sich das Glück ganz schnell zum Unglück wenden. Was bis dato wie eine goldene Chance aussah, entpuppt sich plötzlich als riskantes Spiel.
Merkur, der uns so oft die richtigen Worte in den Mund legt, ist in diesen Tagen auf seinem Weg durch die diplomatische Waage kein vertrauenswürdiger Ratgeber, sondern ein charmanter Spekulant. Er bringt Sie dazu, Ihre Möglichkeiten zu überschätzen, redet auch sehr riskante Unterfangen schön und drängt Sie, größer zu denken, als es gut für Sie ist. Zusammen mit Krebs-Jupiter verleitet er Sie dazu, in finanziellen Dingen über die Stränge zu schlagen. Vielleicht vertrauen Sie einem Versprechen, das nicht haltbar ist, oder Sie geben Geld aus, das Sie nicht haben. Die sonst so verlässliche Klarheit der Waage-Sonne wird von dieser Konstellation getrübt. Ein Vertrag, ein Angebot oder auch nur eine spontane Idee könnte Sie mehr kosten, als Sie ahnen.
Jetzt aktuell: Monatshoroskop Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!
Auch die Liebe ist in dieser Woche in Gefahr
Doch Geld allein ist ja bekanntlich nicht alles! Auch in der Liebe lockt die Falle. Mars, der im leidenschaftlichen Skorpion steht, treibt Ihre Sehnsucht nach Abenteuer und Reiz in gefährliche Höhen. Ein flüchtiger Flirt, eine aufregende Begegnung – all das wirkt jetzt wie ein Magnet auf Sie. Doch Jupiter verstärkt auch hier die Illusion: Sie sehen nur die Funken, nicht das, was unter der glitzernden Schminke verborgen ist. Ein Abenteuer, das jetzt verführerisch beginnt, wird unter diesen Sternen wohl böse enden, wenn Sie nicht auf Ihr Bauchgefühl hören.
Auch interessant: Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!
Diese Sterne werden zur Stimme der Vernunft
Ausgerechnet Liebesgöttin Venus mahnt Sie in der nüchternen Jungfrau zur Vorsicht. Sie flüstert leise, dass echte Nähe nicht im Rausch, sondern in Verlässlichkeit wächst. Wenn Sie auf sie hören, schützen Sie Ihr Herz und Ihre Finanzen zugleich. Der Schlüssel dieser Woche liegt also darin, die Stimme der Vernunft nicht zu übertönen.
Auch die Waage-Sonne unterstützt Sie gern, wenn Sie ihre Hilfe akzeptieren und sich nicht von den anderen Gestirnen blenden lassen. Dann dient sie Ihnen als Spiegel und ausgleichende Kraft zugleich. Wo Sie in Extreme kippen, ruft sie nach Mäßigung. Wo Sie sich in Illusionen verlieren, ruft sie nach Klarheit. Gerade jetzt zeigt sie Ihnen, wie wichtig es ist, auf Dauer zu setzen statt auf kurzfristige Funken.
Lesen Sie außerdem: Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!
So schützen Sie sich vor den kosmischen Gefahren
Die Falle dieser Woche entsteht durch Maßlosigkeit – zu viel Vertrauen in falsche Versprechen, zu viel Gier nach dem schnellen Gewinn, zu viel Sehnsucht nach dem prickelnden Abenteuer. Wer sich hineinziehen lässt, wacht ernüchtert auf. Doch wer innehält und kritisch prüft, entdeckt: Auch schwierige Konstellationen können Wegweiser sein. Jupiter zwingt Sie, zu erkennen, dass Glück nicht durch Übertreibung entsteht, sondern durch richtige Einschätzung.
Vielleicht bedeutet das, ein Angebot abzulehnen, das zu gut klingt, um wahr zu sein. Vielleicht heißt es, eine Verlockung in der Liebe nicht zu ergreifen, weil sie nur Chaos bringt. Oder es zeigt sich darin, dass Sie eine alte, riskante Gewohnheit endlich loslassen. Die Sterne wollen Sie nicht bestrafen, sondern wollen, dass Sie wachsam sind.
Diese Woche fordert Sie heraus, Maß zu halten. Wer übertreibt, zahlt den Preis. Wer aber erkennt, wo Verlockung zu einer Täuschung wird, kann die gefährlichen Sterne zähmen – und am Ende gestärkt daraus hervorgehen. Ihre größte Kraft liegt jetzt darin, bewusst Nein zu sagen, wenn alles in Ihnen nach Ja schreit. Denn genau in diesem Moment schreiben Sie das Drehbuch Ihrer Zukunft neu.
Lesen Sie außerdem: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!
Ihr Horoskop verrät, wie Sie jetzt Ihr Glück bewahren
Diese Woche stellen Sie Merkur und Jupiter vor eine harte Prüfung. Wer sich jetzt von Stimmungen treiben lässt, unüberlegte Entscheidungen trifft oder das Risiko sucht, wird scheitern. Aber es gibt auch „gute Sterne“: Die Sonne wirft ein ehrliches Licht auf das, was Bestand hat. Uranus gibt Ihnen Zuversicht, wenn Sie ans Aufgeben denken, und Pluto weckt in Ihnen die Fähigkeit, gerade in Krisen neue Stärke zu gewinnen. So liegt es letztlich an Ihnen, wie Sie den gefährlichen Verlockungen von Merkur und Jupiter begegnen wollen.
Dafür ein Astro-Tipp, der für alle Sternzeichen gilt: Wichtige Entscheidungen besser aufschieben und emotional möglichst gelassen bleiben! Dann haben Sie gute Chancen, diese Woche schadlos zu überstehen.
Klicken Sie sich jetzt bis zu ihrem Sternzeichen, um Ihr Horoskop zu lesen!
Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)