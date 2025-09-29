Merkur im Skorpion ab dem 06.10.2025: Diesen 3 Sternzeichen gelingt ein großer Durchbruch!

Am 6. Oktober gegen 18:41 Uhr zieht Merkur in das Sternzeichen Skorpion. Diese Kombination aus dem Kommunikationsplaneten und dem aufmerksamen Wasserzeichen verleiht uns geistige Stärke und einen ausgeprägten Ehrgeiz.

Zuvor steht Merkur noch in der Waage, was das diplomatische Miteinander in den Vordergrund rückt und uns darauf achten lässt, niemandem auf die Füße zu treten. Doch mit Merkur im Skorpion wagen wir jetzt mehr! Es herrscht Mut zum Risiko und wir setzen uns mit der Hartnäckigkeit des Skorpions viel entschlossener durch.

Welche Vorteile der Skorpion-Merkur in den kommenden Herbstwochen außerdem bereithält und warum drei Sternzeichen unter diesem Einfluss Großes leisten werden, erfahren Sie hier.

