präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Merkur-Wechsel

Merkur im Skorpion ab dem 06.10.2025: Diesen 3 Sternzeichen gelingt ein großer Durchbruch!

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Wenn Merkur am 6. Oktober in den Skorpion wechselt, erwarten uns klare und kraftvolle Wochen. Das spüren besonders drei Sternzeichen.

Video Platzhalter
Video: Glutamat

Am 6. Oktober gegen 18:41 Uhr zieht Merkur in das Sternzeichen Skorpion. Diese Kombination aus dem Kommunikationsplaneten und dem aufmerksamen Wasserzeichen verleiht uns geistige Stärke und einen ausgeprägten Ehrgeiz.

Zuvor steht Merkur noch in der Waage, was das diplomatische Miteinander in den Vordergrund rückt und uns darauf achten lässt, niemandem auf die Füße zu treten. Doch mit Merkur im Skorpion wagen wir jetzt mehr! Es herrscht Mut zum Risiko und wir setzen uns mit der Hartnäckigkeit des Skorpions viel entschlossener durch.

Welche Vorteile der Skorpion-Merkur in den kommenden Herbstwochen außerdem bereithält und warum drei Sternzeichen unter diesem Einfluss Großes leisten werden, erfahren Sie hier.

Besonders empfehlenswert: Das Jahreshoroskop 2026 für alle Sternzeichen

Merkur im Skorpion: Große Intensität und Beobachtungsgabe

Skorpione besitzen von Natur aus einen scharfen Verstand und eine starke Intuition. Wenn Merkur nun das Wasserzeichen durchläuft, werden das analytische Denken und das psychologische Verständnis deutlich gestärkt.

Es gelingt leichter, verborgene oder komplexe Zusammenhänge zu erkennen und wertvolle Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Geheimnisse gelangen ans Licht, und selbst Ihre eigenen, bislang verborgenen Wünsche oder Probleme rücken stärker in den Fokus. In undurchsichtigen Situationen verschaffen Sie sich damit einen klaren Überblick.

Vielleicht stellen Sie auch fest, dass eine vertraute Person nicht ehrlich zu Ihnen ist oder stoßen auf ein altes Familiengeheimnis. Mit Merkur im Skorpion bleibt jedenfalls kaum etwas verborgen, und der Forschergeist erwacht. Auch die Kommunikation gewinnt an Tiefe: Offene Gespräche gelingen leichter, und die Meinung sowie die wahren Gefühle werden klar geäußert.

Diese Konstellation kann jedoch auch zu Misstrauen führen, denn Skorpione neigen schnell zur Eifersucht oder zu einem starken Bedürfnis nach Kontrolle. Besonders in Beziehungen ist es daher wichtig, Ihrem Gegenüber Freiraum zu lassen und nicht zu versuchen, andere zu lenken, um eigene Interessen durchzusetzen. Das führt nur zu Spannungen und Streitigkeiten.

Lassen Sie sich nicht von den intensiven Skorpion-Energien überwältigen und vermeiden Sie es, vorschnell oder allzu emotional zu reagieren. Mit Bedacht und einem klaren Kopf erreichen Sie Ihre Ziele am besten.

Stiere haben den Durchblick

Stiere profitieren stark vom Einfluss des Skorpion-Merkur. Sie vertrauen jetzt voll und ganz auf Ihre eigenen Fähigkeiten und wissen genau, wie Sie sich erfolgreich durchsetzen können. Im Beruf stehen die Zeichen damit auf Erfolg, vorausgesetzt, Sie verlassen sich auf Ihren gesunden Menschenverstand und setzen lieber auf Ihr eigenes Können als auf die Versprechen anderer.

Sie durchschauen Zusammenhänge mit bemerkenswerter Klarheit und schaffen es, Altlasten abzuarbeiten. So gewinnen Sie endlich den nötigen Freiraum für neue Ideen und Projekte. Besonders bei Ihren Finanzen können Sie in dieser Zeit einiges verbessern: Dank Ihrer Umsicht und klugen Investitionen gelingt es Ihnen, gezielt zu sparen und unnötige Ausgaben zu streichen. Das zahlt sich am Ende aus!

Zwillinge beweisen Hartnäckigkeit

Lieber Zwilling, momentan könnte es für Sie kaum besser laufen! Die aktuelle Waage-Saison schenkt Ihnen noch bis zum 23. Oktober frische Ideen und beste Laune, und auch Merkur steht auf Ihrer Seite. Im Zeichen des Skorpions unterstützt er Sie dabei, Ihre Ziele mit außergewöhnlicher Hartnäckigkeit zu verfolgen und sich nicht so leicht ablenken zu lassen. Das ist besonders wertvoll, denn oft nehmen Sie sich viel vor und verlieren dabei schnell den Überblick oder das Interesse. Doch jetzt bleiben Sie am Ball!

Ob Sie sich selbstständig machen, den Job wechseln oder sogar den Schritt ins Ausland wagen. Ihr Selbstbewusstsein ist jedenfalls groß genug und Sie sind bereit, neue Wege zu gehen. Mit dieser Energie können Sie wirklich Berge versetzen.

Skorpione freuen sich über eine Glückssträhne

Wenn Merkur durch Ihr eigenes Zeichen wandert, profitieren Sie als Skorpion natürlich ganz besonders. Diese Phase verspricht eine wahre Glückssträhne, denn neue Vorhaben wirken vielversprechend und gelingen Ihnen mit Leichtigkeit. Sie sind bestens gelaunt, klären Missverständnisse mit Ihrem Lieblingsmenschen und fühlen sich gestärkt, um sich auf Ihre Karriere zu konzentrieren.

Beruflich ist ein großer Aufstieg möglich: Mit viel Engagement und kreativen Ideen beeindrucken Sie Ihr Umfeld und könnten sich jetzt sogar über eine Beförderung freuen. Auch das Glück scheint auf Ihrer Seite zu sein. Ein Gewinn beim Glücksspiel ist ebenso möglich wie ein überraschendes, schönes Geschenk!

Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion

Artikelbild und Social Media: Anita Mostofa/AdobeStock (generiert mit KI)

NewsMerkurHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Astrologie-Kreis mit Symbolen der 12 Sternzeichen - Foto: Surasak / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich ab dem 29.09.2025 auf eine Woche voller Liebeszauber freuen!

Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 29.09.2025 unter romantischen und sinnlichen Einflüssen in den Oktober.

Zwei Personen halten Lotto-Scheine hoch - Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock
Die besten Lotto-Zeiten
Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Geburtstagsgeschenk neben einem Strauß mit orangenen Blumen - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche 29. September bis 5. Oktober 2025 ihren Geburtstag feiern.

Ein gelb leuchtender Horoskopkreis am Himmel - Foto: rawintanpin / iStock
Liebessterne im Oktober
Diese 4 Sternzeichen werden im Oktober 2025 vom Liebesglück geküsst!

Der Oktober bietet vier Sternzeichen zauberhafte Begegnungen und einen Herbstmonat voller Herzklopfen.

Handgemalter astrologischer Kreis mit Pendel und Tarotkarten - Foto: Sonja Birkelbach / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 27.09.2025 auf himmlische Höhenflüge freuen!

Das letzte September-Wochenende ab dem 27.09.2025 wird für drei Sternzeichen zu einem wahren Fest der guten Laune.