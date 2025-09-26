Das Engeltarot für das Sternzeichen Schütze für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Die Engeltarotkarte für Schützen verrät, was Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025 erwartet!
Zamael – Sexualität
Sie sind aktuell besonders leidenschaftlich. Denn wer Zamael ruft, der verdoppelt seine sexuellen Freuden. Er schafft auch Offenheit in Beziehungen. Aber Achtung! Verletzen und überfordern Sie Ihren Partner nicht. Tabubrüche können reizen, sollten aber nicht überreizt werden.
Video: Glutamat