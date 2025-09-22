präsentiert von WUNDERWEIB.de
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Schütze: Monate voller Glück!

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion
Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, lieber Schütze?

Sternzeichen Schütze in einem Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund
Foto: Collage mit New Africa / AdobeStock und Astrowoche.de
In diesem Herbst hat das Universum den Plan, Ihrem Leben frischen Schwung zu verleihen, lieber Schütze! Am 29. Oktober betritt zum Beispiel Merkur Ihr Zeichen und regt Ihre Gedanken an. Kurz darauf, am 4. November, gesellt sich Mars dazu. Jetzt strotzen Sie vor Energie und Optimismus. Ab dem 22. November beginnt dann Ihre Saison. Die Sonne zieht in Ihr Zeichen und Sie strahlen mit Ihr um die Wette. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, die Sie jetzt bekommen und die Vorfreude, mit der Sie in Ihr neues Lebensjahr starten. Den krönenden Abschluss Ihrer zahlreichen Herbst-Highlights bildet dann noch der Schütze-Neumond am 20. Dezember. Spätestens in diesem Moment, wenn die goldene Jahreszeit und Ihre Saison vom Steinbock-Winter abgelöst werden, werden Sie auf die vergangenen Wochen zurückblicken und feststellen, was für eine glückliche Zeit dieser Herbst doch war. Am besten wäre es aber natürlich, wenn Sie von Anfang an jede Glücksminute genießen, während Sie andauert. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei!

Ihr Glückstag im Herbst:

30. November 2025: Venus zieht in Ihr Zeichen und versüßt Ihnen den Herbst mit viel Liebe, Lebensfreude und inspirierenden Begegnungen. Lassen Sie jetzt ruhig zu, dass jemand Ihr Herz im Sturm erobert. Was gibt es Schöneres, als verliebt in die Weihnachtszeit zu starten?

