Das Engeltarot für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Zaphiel – Herz
Jetzt heißt es Gefühle zeigen. Kommen Sie aus sich raus. Menschen, die Ihnen wichtig sind, brauchen nun Ihre emotionale Unterstützung. Und auch Ihnen selbst wird ein bisschen mehr Herzlichkeit guttun. Sie müssen nicht immer stark und unnahbar sein. Teilen Sie mit, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie bewegt. Das wird Sie wieder näher mit lieben Menschen zusammenbringen.
