präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Rufen Sie Ihren Engel!

Das Engeltarot für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Die Engeltarotkarte für Widder verrät, was Sie in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 erwartet!

2 / 13
Engeltarot: Och
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Och – Sonne

Sie haben jetzt gut lachen, denn Ihnen geht es richtig gut. Sie fühlen sich fit wie nie, und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Diese jugendliche Energie schenkt Ihnen Och. Dadurch gewinnen Sie gerade neues Selbstbewusstsein. So gelingt Ihnen fast alles, was Sie anpacken. Zeit, Dinge fertigzubringen, die schon länger rumliegen und für die Ihnen einfach die Kraft und die Motivation fehlten. Nun schaffen Sie es im Handumdrehen.

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Weiter
Das Engeltarot für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Seite
Engeltarot
Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Sternzeichenkreis vor einem Sonnenuntergang - Foto: rawintanpin/iStock
Wochenende-Horoskop
Am Wochenende ab dem 20.09.2025 werden 3 Sternzeichen vom kosmischen Glück verwöhnt!

Am Wochenende ab dem 20.09. stehen die Sterne für Sternzeichen besonders günstig. Sie erleben außergewöhnlich schöne Tage.

Eine stolze Schlange umgeben von leuchtenden, chinesischen Laternen - Foto: @foxfotoco/AdobeStock (KI generiert)
Chinesisches Monatshoroskop
Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop für den Oktober, wie sich das Leben der Sternzeichen im Herbstmonat entwickelt.

Eine Waage balanciert den Sommer (dargestellt durch bunte Blumen) und den Herbst (dargestellt durch Laub und Kürbisse) aus - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
22. September bis zum 23. Oktober 2025
Waage-Saison ab dem 22.09.2025: So harmonisch und ausgeglichen starten wir in den Herbst!

Mit dem Herbst beginnt am 22.09.25 auch die diesjährige Waage-Saison. Auf welche Einflüsse dürfen wir uns jetzt freuen?

Glückspilze in einem herbstlichen Zauberwald - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Glücksdaten im Oktober
Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage Ihres Sternzeichens!

Planet Venus und das Symbol der Jungfrau vor einer Lilafarbenen Galaxie - Foto: ﻿Astrowoche.de & iStock (sololos, dottedhippo)
Venus-Wechsel
Venus in der Jungfrau ab 19. September 2025: Diese 3 Sternzeichen feiern ein Liebes-Happy-End!

Venus in der Jungfrau bringt echte Liebe und tiefe Verbundenheit – drei Sternzeichen erleben besonders schöne Liebesmomente.