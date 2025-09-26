Das Engeltarot für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Die Engeltarotkarte für Waagen verrät, was Sie in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025 erwartet!
Ouriel – Herrscher der Dämonen
Nehmen Sie sich in Acht. Sie werden jetzt die eine oder andere Prüfung bestehen müssen, die es Ihnen nicht immer ganz leicht macht. Im Gegenteil, Sie müssen sich teilweise sehr große Steine aus dem Weg räumen. Der gefallene Engel Ouriel blockiert Sie merklich. Aber alles Negative geht auch vorbei. Ist die Blockade gelöst, können Sie umso mehr Kraft aus dem Erlebten schöpfen.
