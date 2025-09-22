Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Waage: Das wird Ihre Saison!

Auf Sie warten in diesem Herbst viele Sternenstunden, liebe Waage! Kein Wunder, denn Sie sind ja auch das Sternzeichen, das die goldene Jahreszeit in jedem Jahr so herzlich empfängt. Die Sonne steht nun erst mal für ein paar Wochen in Ihrem Zeichen und Sie kommen in Ihrer Saison an und blühen so richtig auf. Freuen Sie sich auf Ihr neues Lebensjahr und machen Sie Ihren Geburtstag zu einem Herbst-Highlight. Ein weiterer Tag, den Sie sich in Ihrem Kalender anstreichen dürfen, ist der 13. Oktober. Denn da wechselt Venus in Ihr Zeichen und – wie sollte es anders sein – sorgt für zauberhafte Liebesschancen. Egal ob solo, verliebt, verlobt oder verheiratet: Alle Waagen schweben nun auf Wolke sieben durch die Herbstwochen und die liebe Venus hat für jede*n einen passenden Liebestrank gebraut. Wieder einmal beweist Ihnen der Herbst, warum er schon so lange Ihre Lieblingsjahreszeit ist.

Ihr Glückstag im Herbst:

21. Oktober 2025: Als wären diese glücklichen Fügungen nicht schon genug, um das Herz einer Waage höher schlagen zu lassen, findet dann im Oktober auch noch ein Neumond in Ihrem Zeichen statt. Ein wundervoller Auftakt für frisch oder noch immer frisch verliebte Paare, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten!