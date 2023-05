Das enthüllt Uranus in der Zukunft der Waage

Noch in diesem Jahr werden Sie lernen, wie einfach es ist, in der Psyche einen Hebel umzulegen – vom Verlust zum Gewinn. Von der Kaufsucht, in die Sie manchmal aus Frust verfallen – in den Hunger nach Sicherheit, den jetzt der Uranus auslöst, obwohl er keinen starken Einfluss auf Sie hat. 2020 festigt der Mond Ihre Partnerschaft, die Sie als sichere private Basis unbedingt brauchen. 2022 ist Ihr absolutes Erfolgsjahr: Merkur verbindet Sie mit den wichtigen, richtigen Menschen, die Ihnen Geld und Ansehen bringen. 2026 steht Ihre Zukunft: Der Jupiter im großzügigen Löwen spielt Ihnen starke Glücksmomente zu.

Alles über das Sternzeichen Waage auf einen Blick

