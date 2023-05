Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Skorpions

Auch wenn Sie am liebsten auf Bewährtes und Bekanntes setzen, auch wenn Sie das Gewohnte pflegen und beschützen, damit alles so bleibt, wie es ist – drängt Uranus auf wichtige Veränderungen. Er bestimmt Ihre Zukunft, steht in den nächsten Jahren stur Ihrem Sternzeichen gegenüber – herausfordernd, provozierend, antreibend und ungemein heilsam.

Weil dieser Uranus der Pate Ihrer künftigen Erfolge ist, weil er Ihnen den neuen besseren Job zuspielt, Sie mit neuen Menschen verbindet und Sie aus dem Trott herausreißt. Sie leben auf, innerlich herrlich jung. Sie packen Ihre Chancen mutig an, Sie haben schon in diesem Jahr Traumchancen im Job und erleben 2023 Ihr absolutes Erfolgsjahr – von Jupiter behütet und von Mars angefeuert.

Alles über das Sternzeichen Skorpion auf einen Blick

