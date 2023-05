Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Zwillings

Der Uranus im Widder verstrickte Sie in ständige Diskussionen und Streitgesprächen – als ob Sie sich etwas beweisen wollten, was Sie im Beruf nicht schafften. Jetzt hat der Druck nachgelassen und Sie befreien sich aus einer Lebenssituation, die Ihren kreativen Geist fesselt. Nicht von heute auf morgen: 2019 hilft Ihnen Jupiter, sich aus dem Gefängnis der Schulden zu lösen. 2022 trägt die Venus viel Lebensfreude und Optimismus in Ihren Alltag.

Sie blühen auf, festigen Ihre Position im Leben. 2023 haben Sie sich endlich aus der Routine befreit, die Ihre wahren Talente und Fähigkeiten unterdrückt, aus Ihrem Berufsalltag verdrängt. Uranus hilft Ihnen, einen neuen Weg zu finden, auf dem Sie nur Ihren eigenen Bedürfnissen folgen und sich selbst verwirklichen können. Sie werden gelassen in Ihre Zukunft schauen.

