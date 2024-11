Das Erfolgs-Horoskop zum Mars-Wechsel ab dem 04.11.2024: Sternzeichen Krebs

Viele Menschen halten Sie für zu weich für diese Welt. Ihre innere Stärke sowie Ihr Kampfgeist werden unterschätzt. Es ist wahr: Für Ihre Liebsten können Sie immer besser einstehen als für sich. Doch die letzten Wochen, in denen Mars durch Ihr Zeichen reiste, haben das verändert. Jetzt, da der Kämpfer­planet in den Löwen eintritt, ist es Zeit, Ihre ganz persönlichen Herzensprojekte in die Tat umzusetzen. Tiefsitzende Ängste können beiseite geschoben werden, und besonders gegenüber Ihrer Familie treten Sie durchsetzungsstärker auf als jemals zuvor. Ein emotionaler Hausputz steht an, bei dem Sie mit klaren Ansagen die Atmosphäre bereinigen können.

Ihr Leitsatz:

„Ich glaube fest an mich und stehe mutig für meine Bedürfnisse ein.“