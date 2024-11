Das Erfolgs-Horoskop zum Mars-Wechsel ab dem 04.11.2024: Sternzeichen Zwillinge

Sie sind eine vielseitig interessierte Persönlichkeit. Zuweilen sorgt diese Lebensleichtigkeit leider dafür, dass Sie den Fokus bei einer anstehenden Herausforderung verlieren. Doch dank Taktiker Mars, der nun in den Löwen reist, legt sich diese Gefahr. Besser noch: Diese Woche bringt Ihnen das Treffen von Sonne und Saturn eine fantastische Unterstützung, die Ihnen hilft, sich ins beste Licht zu rücken und Ihre Herzensanliegen überzeugend zu vertreten. Nutzen Sie die Power der Sterne, um wichtige Projekte zum Erfolg zu führen und Ihre Träume zu verwirklichen. Lassen Sie sich von niemandem einreden, was möglich ist und was nicht – alles ist erreichbar!

Ihr Leitsatz:

„Ich verfolge mein Ziel mit voller Konzentration und Optimismus.“