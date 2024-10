Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs

Möchten Sie sich Ihrem Herzblatt gern näher fühlen und sehnen Sie sich mehr Romantik? Dann kommt das gefühlvolle Venus-Jahr 2025 für Sie wie gerufen! Als Krebs zeigen Sie sich sehr hingebungsvoll in Ihrer Partnerschaft und sind auch dazu bereit, nötige Kompromisse für Ihr gemeinsames Glück zu schließen. Paaren gelingt es somit, enger zusammenrücken und sich so tief miteinander verbunden zu fühlen, wie nie zuvor.

Nach einem harmonischen Frühjahr fühlen sich Krebse absolut sicher in Ihrer Partnerschaft und trauen sich, neue Abenteuer zu wagen. Gemeinsam auswandern, ein Eigenheim kaufen oder die ersehnte Traumhochzeit, an der Seite Ihres Herzensmenschen ist für Sie alles möglich.

Während im Juli ein intensiver Mars für prickelnde Erotik sorgt, müssen Sie in den Monaten Oktober und November aufpassen. Saturn stimmt Sie nachdenklich und alte Enttäuschungen oder Wunden können plötzlich wieder aufbrechen. Bemühen Sie sich in dem Fall um Gelassenheit und nehmen Sie sich die nötige Zeit, um noch einmal in Ruhe über alles zu sprechen. Mit Empathie und Verständnis gelingt es Ihnen schnell, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Den Rest des Jahres können Krebse dann ganz unbeschwert miteinander genießen.

Collage mit juliars/AdobeStock und Astrowoche.de