Das Erfolgs-Horoskop zum Mars-Wechsel ab dem 04.11.2024: Sternzeichen Stier

Schon länger spüren besonders Sie, lieber Stier, die intensiven gesellschaftlichen Veränderungen, die der Kosmos bewirkt. Äußere Ereignisse haben Sie oft überwältigt, und es fühlte sich zuweilen an, als seien Sie dem Schicksal ausgeliefert. Doch diese Woche bringt Mars im Löwen neue Energie und gibt Ihnen die Kraft, das Zepter wieder selbst in die Hand zu nehmen. Besonders im beruflichen Bereich und in der Organisation Ihres Alltags haben Sie jetzt die Chance, Ihre Vorhaben aktiv und entschlossen voranzutreiben. Da die Sonne derzeit eine harmonische Verbindung mit Saturn pflegt, sollten Sie genau jetzt mutig neue Wege in Ihrer Karriere einschlagen.

Ihr Leitsatz:

„Ich nehme die Herausforderungen an und gehe siegreich daraus hervor!“