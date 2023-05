Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von STEINBOCK-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein sehr gefühlvoller Mensch, der zu seinen Emotionen steht, sie auch zeigt. Manchmal vielleicht klammern Sie sich etwas zu sehr an die Menschen. Aber eigentlich lassen Sie jeden leben, wie er will. Allerdings ist es auch möglich, dass Sie nur Ihrem eigenen Ego folgen und weniger an andere denken.

Aber tief in Ihrem Unterbewusstsein sehnen Sie sich nach der Steinbock-Energie: Diese fleißige, beeindruckend beharrliche, unheimlich konsequente Art ist Ihnen nicht ganz geheuer, aber dennoch ziehen Sie diese Menschen an. Ihr kühles, strenges Wesen liegt Ihnen sicher nicht, aber es bestimmt vielleicht das Klima an Ihrem Arbeitsplatz. Der verantwortungsvolle, ernste Steinbock ist in Ihrer Familie, unter Ihren Freunden stark vertreten – und Sie tun sich schwer mit dem Dickkopf.

Ihr Karma verbindet Sie mit dem Steinbock: Es ist die Energie der Verantwortung, der Vernunft, die in Ihrem Leben fehlt und an der Sie wachsen sollen. Der Streit, die Reibung mit dem sturen Steinbock macht Sie stärker. Sie lernen, sich noch tiefer auf Ihre Gefühle einzulassen und zu ihnen zu stehen. Diese Energie ist Ihre Herausforderung.

