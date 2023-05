Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von WASSERMANN-ENERGIEN umgeben sind:

Sie haben Erfolg, Sie haben es zu etwas gebracht. Aber vor allem, egal was Sie auch vermissen mögen, sind Sie mit Ihrem Leben einverstanden. Sie haben sich auf dieser Erde eingerichtet. Sie leben entweder in einer Beziehung, in der Sie sich manchmal unterdrückt fühlen. Oder Sie sind zur Zeit wieder einmal Single .

Tief in Ihrer Seele sehnen Sie sich nach der Wassermann-Energie: Obwohl Ihnen diese manchmal ziemlich abgehobenen Fantasten nicht so ganz entsprechen, obwohl ihre ständig neuen, verrückten Ideen ziemlich nerven, fühlen Sie sich vom Wassermann angezogen. Da ist etwas in seiner kühlen Zurückhaltung, in seiner Antihaltung, in seinem Außenseitertum, was Sie fasziniert und gleichzeitig abstößt.

Ihr Karma verbindet Sie mit dem Wassermann: Sie sollen sich gegen seine kühle Art, gegen seinen ewigen Anspruch auf Sonderrechte behaupten. Sie sollen daran wachsen, Sie sollen lernen, dass Nähe zwischen Menschen nicht vom Zwang ausgehen kann. Sie sollen lernen, Grenzen zu überwinden, die Sie sich selbst gesetzt haben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann!