Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von LÖWE-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein sehr bescheidener Mensch, genügen sich selbst. Was der Nachbar, der Freund, der Kollege von Ihnen denkt, ist Ihnen ziemlich egal. Das Glück des einfachen Lebens zieht Sie an, nicht die große Karriere. Sie möchten das eigene Haus, die Familie , ein paar Freunde, eine abgesicherte Existenz – und nicht immer diese finanziellen Sorgen. Sie möchten ganz ehrlich, einfach, in liebevoller Gesellschaft Ihre Tage verbringen.

Aber tief in Ihrem Unterbewusstsein sehnen Sie sich nach der Löwe-Energie: Nach dem großen Applaus, dem glanzvollen Durchbruch, der allgemeinen Anerkennung. Obwohl Sie ganz anders sind, ziehen Sie diese Menschen an, die so laut reden, sich ständig in den Vordergrund spielen.

Ihr Karma verbindet Sie mit den Löwen: Sie sollen sich dagegen behaupten, sich nicht mehr unterdrücken lassen. Sie sollen lernen, an sich selbst zu glauben und sich nicht mehr vom falschen Glanz blenden zu lassen.

