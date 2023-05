Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von KREBS-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Sehr fleißig, beharrlich und zuverlässig. Eisern konsequent. Aber Sie stehen unter permanentem Leistungsdruck und leiden oft unter Konkurrenzängsten. Manchmal sind Sie allzu sehr auf Äußerlichkeiten bedacht und Sie öffnen sich nur selten, reden selten über sich selbst und zeigen kaum Gefühle.

Aber in Ihrem Unterbewusstsein sehnen Sie sich nach der Krebs-Energie: Nach Menschen, die ganz anders sind – die überschäumen vor Gefühlen, die zärtlich und mütterlich ihre Freunde, ihre Familie, auch ihre Kollegen umsorgen. Sie möchten unbewusst so sein, so geliebt werden, von allen. Auch wenn Sie oft die emotionale Art und das klammernde Wesen dieser Menschen abschrecken.

Ihr Karma verbindet Sie mit ihnen: Sie sollen Ihre Freiheit behaupten, Sie sollen sich nicht von Gefühlen erpressen lassen. Aber dabei lernen, sich selbst zu öffnen, zu Ihren eigenen Gefühlen zu stehen, sich mitzuteilen. Zu sagen, was Sie gerade beschäftigt, nichts hinunterzuschlucken.

