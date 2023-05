Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von SCHÜTZE-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein sehr toleranter, fröhlicher Mensch, der jedem seine Meinung lässt. Vielleicht sind Sie auch in die Probleme des Alltags verstrickt, schlagen sich sehr nüchtern und angepasst durchs Leben. Aber es ist genauso möglich, dass Sie vollkommen in Ihrer Beziehung aufgehen und nur für das Glück des Partners leben. Sie fühlen sich in Ihrer Heimat wohl, möchten nur hier leben.

Aber Ihre Seele sehnt sich nach der weltoffenen Schütze-Energie: Obwohl Ihnen diese Menschen mit ihren oft fanatischen Überzeugungen, mit ihrer Rechthaberei manchmal gegen den Strich gehen, fühlen Sie sich davon angezogen. Ihre Begeisterung für ferne Länder, ihr Bildungswahn nervt und fasziniert Sie.

Ihr Karma verbindet Sie mit dem Schützen: Sie sollen sich gegen jegliche Überheblichkeit und vorgefasste Meinung durchsetzen. Sie sollen sich gegen die starke, oft souveräne Persönlichkeit des Schützen behaupten und daran wachsen. Sie sollen lernen, Ihre eigene Meinung zu verteidigen, Ihr eigenes freies Leben zu führen und sich von keinem Partner einschränken zu lassen.

