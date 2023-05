Das Geburtstags-Horoskop für den 02. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eigentlich läuft es im nächs­ten Lebensjahr gar nicht so schlecht – Sie finden neue Interessen oder Hobbys, treffen Menschen, die Ihnen mal ganz andere Themen nahebringen. Hin und wieder stehen Sie sich aber selbst etwas im Weg, wissen nicht so recht, was Sie wollen. In solchen Momenten ist es hilfreich, sich zu überlegen, wo Ihre Prioritäten liegen. Das gilt übrigens auch für die Zeiteinteilung im Alltag!

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Dezember (gutes Feeling), 22. – 24. Februar (konzentriert), 17. – 19. August (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und ein gutes Bauchgefühl.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: .Das Universum meint es gut mit mir.

An diesem Tag geboren: Burt Lancaster, Andy Borg, Hera Lind, Andreas Bourani.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich endlich wieder was gönnen dürfen.

