Das Geburtstags-Horoskop für den 2. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächste Lebensjahr lassen sich mehr als gut an, denn Ihnen lächelt der Mond zu. Viele Türen können sich nun öffnen, die Ihnen bisher verschlossen waren, machen Sie also ausgiebig Gebrauch von den Chancen, die sich bieten. Es ist aber auch ein wenig Vorsicht geboten, denn Sie werden auch mal schnell dazu verleitet, die Erwartungen ins Bodenlose zu schrauben. Planen Sie also möglichst realistisch, dann können Sie in nächster Zeit viel erreichen!

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. März (Anerkennung bekommen), 19. – 21. Juni (erfolgreich), 1. – 3. August (tolle Chancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Mut, Selbstvertrauen und Vitalität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich denke mal nur an mich.

An diesem Tag geboren: Ernst Barlach, Isaac Asimov, Christy Turlington, Willy Graf, Ernst Marischka, Christian Daniel Rauch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Klarheit zu schaffen in den verschiedensten Lebensbereichen.