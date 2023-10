Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Manchmal muss man auch Nein sagen können. Der Mond rät, sich im nächsten Lebensjahr nicht zu verzetteln, sonst geraten Sie rasch unter Druck. Das kann die vielen kleinen Gefälligkeiten betreffen, um die man so gebeten wird, es kann aber auch sein, dass Sie sich bei der Arbeit zu viel aufhalsen. Es ist keine Schwäche, wenn man mal eine Aufgabe auf andere Schultern verteilt. So ganz nebenbei lernen Sie dadurch, Struktur in den Alltag zu bringen. In der neu gewonnenen Freizeit können Sie dann tun, was Ihnen wirklich Freude macht.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Februar (kluges Vorgehen), 27. – 29. Juni (gut für Finanzen), 2. – 4. September (Hoffnung schöpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Alltagstauglichkeit, Organisations­talent und Einfühlungsvermögen.

Die Affir­mation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Adalbert Stifter, Katrin Sass, Pelé, Ryan Reynolds, Felix Bloch.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Eine Liebeskrise kann nun gelöst werden.