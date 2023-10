Das Geburtstags-Horoskop für den 24. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Saturn helfen Ihnen dabei, die Dinge realistisch einzuschätzen. Das ist praktisch, vor allem wenn es um Zeit oder Geld geht, die für ein Vorhaben nötig sind. Das kommt auch bei Ihrem Umfeld gut an – alle wissen, woran sie sind, und bieten gern ihre Unterstützung an. Vergessen Sie nicht, bei so viel Erfolg auch an Ihre Gesundheit zu denken. Nehmen Sie Ihre Vorsorgetermine wahr und achten Sie auf regelmäßige Erholungspausen, dann kommen Sie gut voran!

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Januar (gut für Wellness), 12. – 14. März (topfit), 10. – 12. August (gutes Miteinander).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eigeninitiative und Verantwortungsgefühl.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Gilbert Bécaud, Kevin Kline, Christoph Daum, Daniel Swarovski, Christoph Schlingensief.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie Single sind, dann kommt eine neue Liebe auf Sie zu.