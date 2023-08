Das Geburtstags-Horoskop für den 31. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: So manch plötzliche Wendung könnte sich, dank Jupiter und einem starken Vollmond, im nächsten Lebensjahr als echter Glücksfall entpuppen! Das bedeutet nicht, dass Sie die Hände nur in den Schoß zu legen brauchen. Es ist eher so, dass sich überall da, wo Sie bisher vergeblich gekämpft haben, endlich eine Lösung abzeichnet, die vorher nicht absehbar war. Seien Sie auch nicht zu schüchtern am Arbeitsplatz, rücken Sie ruhig heraus mit Ihren großartigen Ideen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Februar (Vertrauen), 16. – 18. Mai (Balance finden), 12. – 14. Juli (Sport treiben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Kraft loszulassen und neue Projekte anzugehen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wendet sich zum Besseren.

An diesem Tag geboren: Maria Montessori, Rania von Jordanien, Richard Gere, Caligula.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näher kommen.