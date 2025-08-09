Das Geburtstagshoroskop für den 11. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur wird genau an Ihrem Geburtstag wieder direktläufig. Das sieht nach einem sehr erfolgreichen Jahr aus. Sie kämpfen wie nie zuvor in Ihrem Leben für eine bessere Zukunft und werden belohnt. Auch die Sonne und Mars wirken beflügelnd. Sie als Löwe geben nicht mehr so schnell auf. Sie bleiben dran. Sehr konsequent!

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. November (kreativ sein), 14. – 16. Mai (gut für Finanzen), 7. – 9. Juli (etwas klären).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Diether Krebs, Enid Blyton, Friedrich Ludwig Jahn.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Freunde, die Ihnen immer zur Seite stehen.