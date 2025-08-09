Das Geburtstagshoroskop für den 12. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Neue Ideen, lang gehegte Visionen werden von Ihnen jetzt erfolgreich umgesetzt. Mars steht stark. Ihr Wille ist demzufolge übergroß. Ihrer Motivation haben Sie viele Erfolge zu verdanken. Doch denken Sie immer daran: Ihr Privatleben leidet darunter! Venus zieht sich leider ein wenig zurück.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. März (gutes Gelingen), 28. – 30. April (Hoffnung), 6. – 8. Juli (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben sorgt für mich.

An diesem Tag geboren: Pete Sampras, Iris Berben, Heintje, Peter Weck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Hobbys entdecken, die Ihnen viel Freude bereiten.