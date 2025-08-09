Das Geburtstagshoroskop für den 17. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie sind mit diesen Sternen bestens gerüstet für das kommende Lebensjahr. Sie sind konsequent, haben ein paar große Ziele vor Augen und stimmen Ihr ganzes Leben darauf ab. Diese klare und deutliche Haltung zahlt sich am Ende aus. Sie sind ein Gewinner!

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. November, 23. – 25. Dezember, 28. – 30. März.

Das Geschenk der Sterne für Sie: Berufliche Anerkennung, rhetorisches Geschick und Lernfähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich erfahre Wertschätzung in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Sean Penn, Herta Müller, Nelson Piquet, Robert de Niro, Mae West, V.S. Naipaul, Jim Courrier.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie finden endlich die Lösung für ein Problem.