Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 11. bis 17. August 2025 ihren Geburtstag feiern.
Video: Glutamat
Astrowoche gratuliert den Löwen vom 11. bis 17. August 2025
Lieber Löwe, mit Merkur in Ihrem Zeichen können Sie Ihre Ziele und Belange schneller umsetzen als gedacht. Hinzu kommt Mars, der Sie nicht aufgeben lässt, auch wenn es Anfangsschwierigkeiten geben sollte.
Artikelbild und Social Media: annabell2012 / AdobeStock