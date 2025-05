Das Geburtstagshoroskop für den 13. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur sorgt dafür, dass Sie Ihre Wünsche und Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und wenn in der Partnerschaft doch mal ein Problem auftaucht, so lösen Sie es beide gemeinsam. Auch sonst lassen Sie sich von Kleinigkeiten nicht weiter unterkriegen. Manchmal kommt es Ihnen vielleicht vor, als würde es ewig dauern, bis Ihre Pläne mal in Gang kommen.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. August (Hoffnung), 7. – 9. März (Klarheit bekommen), 1. – 3. April (Sport treiben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, einen festen Willen und Lebensfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich liebe und werde geliebt.

An diesem Tag geboren: Senta Berger, Stevie Wonder, Kaiserin Maria Theresia, Daphne du Maurier.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stolz auf die eigenen Leistungen zu sein.