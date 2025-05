Das Geburtstagshoroskop für den 14. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Power und Optimismus geht es ins nächste Lebensjahr. Sie können es gar nicht erwarten, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Bravo, bestimmt können Sie nun einiges in die Wege leiten, was sich in Zukunft noch als recht hilfreich erweist. Achten Sie nur darauf, nicht jedem davon zu erzählen. Vor allem am Arbeitsplatz sollten Sie sich die Personen gut aussuchen, denen Sie Ihr Vertrauen schenken.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. August (Neuigkeiten), 19. – 21. Dezember (Freunde treffen), 26. – 28. Februar (kluges Vorgehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Optimismus, Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich selbst.

An diesem Tag geboren: Karl IV., Thomas Gainsborough, Ulrike Folkerts, Mark Zuckerberg, Cate Blanchett.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf bunte Akzente im grauen Alltag.