Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 12. bis 18. Mai 2025

Gleich zu Wochenbeginn sorgt der Vollmond im Skorpion am Montag für emotionale Extreme. Eifersucht, innere Unruhe und ein Hang zu überstarken Reaktionen prägen den gesamten Tag. Doch wer es schafft, die magische Kraft dieses "Hexen-Mondes" bewusst zu nutzen, kann tiefgreifende Wandlungen erleben. Am Dienstag beruhigt sich die Lage etwas: Der Mond bringt mit seinen Aspekten zu Saturn und Neptun emotionale Stabilität. Venus und Mars sorgen in Verbindung mit dem Mond am Mittwoch für liebevolle Stimmung und Energie. Donnerstag hingegen fordert Disziplin, denn eine Mond-Opposition zu Jupiter und ein Mond-Quadrat zu Saturn führen zu Frustration. Zum Wochenende hin gelingt es uns dann Konflikte zu lösen und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen!

