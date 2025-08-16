Das Geburtstagshoroskop für den 18. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht im Zwillinge-Zeichen. Was hat das zu bedeuten? Veränderungen stehen an. Doch Sie müssen keine Angst haben. Da Neptun Sie begleitet, lenkt Ihre Intuition Sie ganz automatisch. Vertrauen Sie darauf, auch wenn es manchmal im kommenden Jahr tatsächlich sehr turbulent wird. Keine Angst!

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Dezember (kluges Vorgehen), 21. – 23. Mai (neue Chancen), 6. – 8. Juli (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Abwechslung, Aufgeschlossenheit und neue Bekanntschaften.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe auf andere zu.

An diesem Tag geboren: Heino Ferch, Harald Schmidt, Patrick Swayze, Robert Redford, Kaiser Franz Joseph I.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.