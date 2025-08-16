Das Geburtstagshoroskop für den 24. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im kommenden Jahr will das Schicksal, dass Sie glücklich werden – und zwar an der Seite eines Menschen, der ein Leben lang an Ihrer Seite bleibt. Jungfrauen, die jetzt bereits glücklich liiert sind, können schon mal die Ringe kaufen, vom gemeinsamen Häuschen träumen. Und jene, die noch solo sind, legen jede Bindungsangst auch ganz schnell ab.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. September (Vertrauen), 11. – 13. Januar (die Weichen neu stellen), 11. – 13. Mai (flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine sympathische Ausstrahlung, Gelassenheit und Charme.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich ergreife meine Chancen.

An diesem Tag geboren: Jassir Arafat, Paulo Coelho, Jorge Luis Borges, Jean Michel Jarre, Franz Viehböck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Die Liebe begegnet Ihnen überall.