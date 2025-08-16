Das Geburtstagshoroskop für den 19. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht im Wasserzeichen Krebs. Das sieht nach einem aufregenden neuen Jahr aus. Sie werden vieles verändern, sich von Gewohnheiten, Einstellungen und vielleicht sogar von Menschen trennen. Am Ende sind diese Veränderungen zu Ihrem Besten. Vor allem die privaten! Denken Sie im Lauf des Jahres daran.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. März (Liebesglück), 5. – 7. Mai (gute Ideen), 17. – 19. Juli (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Bill Clinton, Mette-Marit von Norwegen, Coco Chanel, Orville Wright.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Freuen Sie sich auf viele Komplimente und eine aufregende Zeit in der Liebe.