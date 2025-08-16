präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Geburtstagshoroskop für den 23. August 2025

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin
Aus der Serie: Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die am 23. August 2025 ihren Geburtstag feiern.

Geburtstags-Horoskop, 15.
Foto: Redaktion Astrowoche
Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 23. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ein Neumond findet statt. Der verändert Sie als Mensch und Ihre Denkweisen langfristig. Dinge und Werte, die Ihnen bis jetzt wichtig waren, werden verworfen und Neues drängt in Ihr Leben. Neue Interessen und Hobbys, die Sie total ausfüllen, kommen in Ihr Leben. Sie werden durch die Veränderung ein sehr glücklicher Mensch.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. September (sich neu orientieren), 11. – 13. November (Lotto spielen), 24. – 26. April (Klarheit bekommen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Verantwortungsbewusstsein, Ehrgeiz und Engagement.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gebe täglich mein Bestes.

An diesem Tag geboren: Vicky Leandros, Ephraim Kishon, Gene Kelly, König Ludwig XVI., Barbara Eden, River Phoenix.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Erfolg und Anerkennung im Job. 

Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Mondsichel steht über einem See am Nachthimmel - Foto: Soft Light / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 18. bis 24. August 2025!

Bild von einem Horoskopkreis in Lila umgeben von Sternen - Foto: Thanumporn Thongkongkaew/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!

Dieses Wochenende verspricht Erholung und kleine Wunder. Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen.

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Für diese 4 Sternzeichen wird er zum seelischen Neubeginn!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Eine leuchtende Sternschnuppe am Nachthimmel - Foto: Paulista / AdobeStock
Thema der Woche
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

Im großen Sternschnuppen-Horoskop erfahren Sie, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August Ihr Leben verändern kann!

Ansicht von Venus und Jupiter im Universum - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Liebes-Konjunktion
Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.