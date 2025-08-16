Das Geburtstagshoroskop für den 23. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ein Neumond findet statt. Der verändert Sie als Mensch und Ihre Denkweisen langfristig. Dinge und Werte, die Ihnen bis jetzt wichtig waren, werden verworfen und Neues drängt in Ihr Leben. Neue Interessen und Hobbys, die Sie total ausfüllen, kommen in Ihr Leben. Sie werden durch die Veränderung ein sehr glücklicher Mensch.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. September (sich neu orientieren), 11. – 13. November (Lotto spielen), 24. – 26. April (Klarheit bekommen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Verantwortungsbewusstsein, Ehrgeiz und Engagement.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gebe täglich mein Bestes.

An diesem Tag geboren: Vicky Leandros, Ephraim Kishon, Gene Kelly, König Ludwig XVI., Barbara Eden, River Phoenix.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Erfolg und Anerkennung im Job.