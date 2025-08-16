Das Geburtstagshoroskop für den 22. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Zum Thema Karriere ist ganz wichtig, dass Sie sich von unerreichbaren Zielen endlich verabschieden und viel konkreter vorerst kleine Brötchen backen. Erfolg erarbeiten Sie sich im kommenden Jahr lediglich Schritt für Schritt. Hören Sie auch auf, vom schnellen Geld zu träumen. Das hat noch nie geklappt. Beständigkeit ist das Einzige, was für Sie jetzt zählt.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. November (neue Ideen), 25. – 27. Dezember (Liebeschancen), 1. – 3. April (gute Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Entschlossenheit und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Gorch Fock, Mats Wilander.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf erhöhte Liebeschancen.