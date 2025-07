Das Geburtstagshoroskop für den 24. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ein Neumond in Ihrem eigenen Zeichen findet an Ihrem Geburtstag statt. Also besser und zukunftsträchtiger könnten die Sterne nun wirklich nicht stehen. Machen Sie sich bewusst, dass es für einen Neuanfang nie zu spät ist. Sie alleine haben es in der Hand! Was die Liebe betrifft, sollten Sie darauf achten, dass Sie in Ihrer Naivität, die Sie zum Teil an den Tag legen, nicht auf einen Menschen hereinfallen, den Sie total überschätzen! Seien Sie kritischer!

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. September (kluges Vorgehen), 29. – 31. Oktober (Lebensfreude), 12. – 14. Juli (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Energie und Charisma.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für alles, was kommt.

An diesem Tag geboren: Jennifer Lopez, Margarete Steiff, Frank Wedekind, Felix Loch, Hans Günter Winkler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lassen sich von niemandem mehr unterdrücken.