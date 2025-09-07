Für 3 auserwählte Sternzeichnen beginnt ab dem 08.09.2025 eine Woche voller Sternstunden!

In dieser Woche dürfen sich Widder auf eine rundum gelungene Zeit freuen. Die Sterne sorgen dafür, dass Sie gelassen und gleichzeitig voller Elan durch jeden Tag der Woche gehen. Die Power kommt vor allem von Mars, der Ihnen tatkräftig zur Seite steht und zusätzlich noch unnützen Stress von Ihnen abschirmt. Das ist der perfekte Moment, um Pläne in die Tat umzusetzen, die Sie nun schon seit einiger Zeit auf die lange Bank schieben. Sie spüren instinktiv, wann der richtige Moment gekommen ist, und erkennen günstige Gelegenheiten sofort! Das hilft Ihnen vor allem beruflich weiter. Doch auch in Sachen Liebe haben Sie einen Glücksbringer der Großartiges verspricht! Die Löwe-Venus schenkt Ihnen Leichtigkeit. Ihr Herz ist offen, Ihre Laune gut und zwischenmenschliche Begegnungen verlaufen so ausgesprochen harmonisch. Was für wundervolle Aussuchten!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Leider möchte Jupiter Ihnen im Quadrat zu Ihrem Zeichen ein bisschen den Spaß verderben. Ein wenig Besonnenheit zahlt sich jetzt doppelt aus!