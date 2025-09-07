Für 3 auserwählte Sternzeichnen beginnt ab dem 08.09.2025 eine Woche voller Sternstunden!
Der September ist ein wundervoller Monat, der viele magische Momente für uns bereithält. Vor allem die Kraft der Veränderung, die durch den Übergang vom Sommer in den Herbst entsteht, verleiht diesen Wochen einen ganz besonderen Zauber. Am vielversprechendsten sieht es natürlich aus, wenn auch das Sternenglück auf unserer Seite ist. Darauf dürfen sich diese drei glücklichen Sternzeichen jetzt freuen. Auf Sie warten wundervolle Überraschungen unter der strahlenden Jungfrau-Sonne!
Widder genießen spätsommerliche Leichtigkeit
In dieser Woche dürfen sich Widder auf eine rundum gelungene Zeit freuen. Die Sterne sorgen dafür, dass Sie gelassen und gleichzeitig voller Elan durch jeden Tag der Woche gehen. Die Power kommt vor allem von Mars, der Ihnen tatkräftig zur Seite steht und zusätzlich noch unnützen Stress von Ihnen abschirmt. Das ist der perfekte Moment, um Pläne in die Tat umzusetzen, die Sie nun schon seit einiger Zeit auf die lange Bank schieben. Sie spüren instinktiv, wann der richtige Moment gekommen ist, und erkennen günstige Gelegenheiten sofort! Das hilft Ihnen vor allem beruflich weiter. Doch auch in Sachen Liebe haben Sie einen Glücksbringer der Großartiges verspricht! Die Löwe-Venus schenkt Ihnen Leichtigkeit. Ihr Herz ist offen, Ihre Laune gut und zwischenmenschliche Begegnungen verlaufen so ausgesprochen harmonisch. Was für wundervolle Aussuchten!
Der Tipp der Sterne für die Woche: Leider möchte Jupiter Ihnen im Quadrat zu Ihrem Zeichen ein bisschen den Spaß verderben. Ein wenig Besonnenheit zahlt sich jetzt doppelt aus!
Auch Fische warten Lebensfreude und Sternenglück
Für Fische steht eine harmonische und inspirierende Woche bevor. Sie sind ganz im Hier und Jetzt angekommen und genießen das Leben, ohne sich von Grübeleien über ferne Zukunftspläne ausbremsen zu lassen. Das fordernde Uranus-Quadrat prallt an Ihrer sonnigen Grundstimmung einfach ab, denn Sie lassen sich bei diesen Energien doch nicht von Kleinigkeiten beirren. Auch die Kraft und Struktur der Jungfrau-Sonne schenkt Ihnen Gelassenheit. Gleichzeitig sorgt Jupiter im unterstützenden Trigon zu Ihrem Zeichen für eine Menge Lebensfreude. Jetzt kann es gut sein, dass zauberhafte Überraschungen auf Sie warten. Lassen Sie die Energien des Universums einfach fließen - das sollte Ihnen als spirituelles Wasserzeichen ja ein Leichtes sein!
Der Tipp der Sterne für die Woche: Bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und treffen Sie Ihre Entscheidungen dann bewusst und aus dem Bauch heraus. Das ist der beste Weg!
Krebse sind in allen Lebensbereichen gesegnet
Krebse starten mit außergewöhnlich guter Laune und viel Lebensfreude in diese Woche. Kein Wunder, bei diesen himmlischen Aussichten! Jupiter, die Sonne und Merkur sorgen dafür, dass jetzt alles nach Ihrer Vorstellung verläuft. Mit dem Wissen und dem tiefen Vertrauen, dass Ihre kosmischen Glücksbringer schon alles für Sie regeln, bestreiten Sie Ihren Alltag beschwingt und sorgenfrei. Genießen Sie diesen kleinen Höhenflug! Auch in Sachen Liebe sieht es rosig aus. Vor allem Paare dürfen sich auf eine harmonische Woche freuen, in der sie sich einander ganz nah fühlen. Als wäre das nicht schon schön genug, steht auch noch ein finanzielles Plus an, das Ihnen den Alltag versüßt. Geben Sie im Job jetzt richtig Gas. Es wird sich wortwörtlich auszahlen...
Der Tipp der Sterne für die Woche: Seien Sie ruhig mal ein bisschen mutig, lieber Krebs. Was soll jetzt schon schief gehen?
