Das Geburtstagshoroskop für den 27. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter beschert Ihnen und allen anderen Geburtstagskindern Mut und Zuversicht. Was Ihre Finanzen betrifft, legen Sie im kommenden Jahr jede Scheu ab und trauen sich auch endlich, ein bisschen riskanter vorzugehen, indem Sie zum Beispiel einen Teil des Ersparten einsetzen. Sie investieren zum richtigen Zeitpunkt und können Ihre Finanzen kräftig aufbessern.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. November (Liebeschancen), 5. – 7. April (Sport treiben), 2. – 4. Mai (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Praktischer Verstand, Disziplin und Lernfähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Marianne Sägebrecht, Heidi Kabel, Lyndon B. Johnson, Carl Bosch, Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.