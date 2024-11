Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 25. November bis 1. Dezember 2024

Vor uns liegt eine Woche mit ganz unterschiedlichen und auch wechselnden Energien! Der Mond steht am Montag in einer Opposition zu Neptun, was Enttäuschungen hervorrufen kann - dagegen wirkt jedoch ein Mond-Pluto-Trigon, welches uns Zuversicht beschert. Auch am Mittwoch geht es positiv weiter, denn ein Mond-Merkur-Sextil sorgt für Harmonie. Da kann uns auch der rückläufige Merkur ab dem 26.11.2024 nicht so viel anhaben! Nachdem es am Donnerstag nochmal ein wenig herausfordernd wird, können wir ab Freitag durchatmen. Der Mond geht positive Verbindungen ein und beschert uns ein zauberhaftes Wochenende. Am Sonntag kommt es dann zum Abschluss der Woche noch zu einem Neumond im feurigen Schützen, der uns nachhaltig beeinflussen wird.

