Das Geburtstagshoroskop für den 28. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht im Skorpion und dadurch nehmen Sie im kommenden Jahr die Vergangenheit wichtiger als die Gegenwart. Sie verbringen zu viel Zeit mit rückwärtsgerichteten Gedanken, die Sie und Ihre Planungen nicht weiterbringen. Lösen Sie sich von dem, was war, und vertrauen Sie lieber auf Glücksplanet Jupiter. Mit ihm können Sie optimistisch in die Zukunft blicken.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. November (jemanden überzeugen), 29. – 31. Dezember (sich versöhnen), 28. – 30. Mai (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fürsorge, Kreativität und Harmonie im Privatleben.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße das Leben jeden Tag mehr.

An diesem Tag geboren: Johann Wolfgang von Goethe, Leo Tolstoi, Shania Twain.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf nette Menschen, die neu in Ihr Leben treten.