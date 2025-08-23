Das Geburtstagshoroskop für den 30. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jungfrauen, die heute ihren Geburtstag feiern, unterliegen vor allem der Wirkung des Mondes. Seine „verschlüsselte“ Botschaft an Sie: Bitte nehmen Sie sich für große Entscheidungen und Schritte in Ihrem Leben mehr Zeit. Sie haben aus reiner Ungeduld in den letzten Jahren schon ein paar große Chancen vertan. Jetzt darf Ihnen das nicht mehr geschehen!

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. November (gut im Verhandeln), 1. – 3. Januar (gutes Gespür), 6. – 8. Mai (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Optimismus, Selbstvertrauen und Unternehmungslust.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Cameron Diaz, Peter Maffay, Warren Buffett.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie kommen Ihren Zielen mit schnellen Schritten näher.